Serie D, ufficializzati i calendari: Casale comincia in casa, trasferta per l’Hsl Derthona

Roma – Sono stati resi noti, stamane, i calendari dei nove gironi del Campionato Nazionale Dilettanti dopo che due giorni fa erano stati composti i gironi.

Nel Girone A, per la prima giornata in programma domenica 19 settembre, il Casale riceverà, al “Palli”, la neopromossa Rg Ticino mentre l’Hsl Derthona si recherà sul campo “Chittolina” del ripescato Vado.

I tortonesi giocheranno poi al “Coppi” la domenica successiva contro il Chieri mentre il Casale si recherà anche lui per la prima trasferta in Liguria ad affrontare il Sestri Levante.

Le due compagini alessandrine si ritroveranno faccia a faccia, per il derby, domenica 10 ottobre al “Natal Palli”, dopo che mercoledì 6 le squadre saranno scese in campo per uno dei quattro turni durante la settimana in programma, mentre il ritorno a Tortona sarà il 6 febbraio.

L’ultimo turno di andata vedrà le sfide Hsl Derthona – Novara e Ligorna – Casale. Il 15 maggio si concluderà la stagione regolare.