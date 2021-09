Ubriaco fradicio e positivo alla cannabis esce di strada con l’auto: patente ritirata e sequestro del mezzo

Borgo San Martino – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casale hanno denunciato un uomo di 43 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica e uso di cannabinoidi. Lo scorso venerdì l’uomo è uscito di strada a bordo della sua auto sulla sp 35, a Borgo San Martino. Ricoverato in Ospedale, è risultato positivo ai cannabinoidi oltre ad avere un tasso alcolico pari a 2,47 grammi per litro, più di quattro volte oltre il limite. I militari hanno quindi provveduto a ritirargli la patente e a sequestrare l’auto.