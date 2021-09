Casale Fbc: sedici reti nell’allenamento congiunto con la Junior Calcio Pontestura

Casale Monferrato – È terminato col risultato di 16-1 l’allenamento congiunto che si è tenuto ieri pomeriggio, al campo sportivo “Bianchi” di Oltreponte, tra il Casale Fbc di mister Sesia e la Junior Calcio Pontestura di mister Bellingeri. I Nerostellati sono apparsi in buona forma, mostrando qualità di gioco e fisicità.

Sulla carta, dunque, la dirigenza nerostellata ha costruito un team che potrebbe recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie D.

A segno per i monferrini Rossini con tre reti, Gilly, Malaury, Onishchenko con tre reti, Candido, Ricciardo con due reti, Mullici con due reti, Guarino, Lanza e Giachino. Gol della bandiera per la Junior Calcio Pontestura ad opera di Abrazdha.

La compagine allenata da mister Sesia sfiderà, domenica 19 settembre al “Palli” nella prima giornata di campionato, l’Rg Ticino, neopromossa squadra della provincia di Novara.

Foto della gara tra Casale e Junior Calcio Pontestura tratta da Monferrato Web Tv.