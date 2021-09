Cerutti: ieri alla Bobst un ennesimo incontro ma la questione è ancora in alto mare

Casale Monferrato – Una vicenda senza fine quella della questione Cerutti. Ieri, nello stabilimento Bobst di San Giorgio Monferrato, si è tenuto un ennesimo incontro che non ha portato a niente. La vertenza non è ancora chiusa e non si sa se a mancare siano dettagli o aspetti più importanti.

Sono infatti da definire le cifre da assegnare ai lavoratori e stabilire chi ne avrà diritto. Bobst e curatela sul tavolo hanno messo circa 2 milioni e 500.000 euro.

Uno delle questioni ancora da sciogliere, stando a quanto emerso dall’incontro di ieri tra curatela, Bobst e organizzazioni sindacali, riguardava a quali figure spettassero gli incentivi all’esodo. Si lavora per una suddivisione corretta che porti alla firma delle manleve la settimana prossima. Ma aperta è anche la questione riguardo a quanto ognuno possa avere: tra i casi in discussione quelli di lavoratori che dopo i fallimenti hanno trovato un’altra occupazione. In pratica le cifre dovranno essere stabilite ed accettate così che poi vengano firmate le manleve e Bobst possa iniziare coi colloqui che porteranno alla trentina di assunzioni stabilite. Al centro dell’incontro anche la costituzione e la partenza della cooperativa a cui la stessa Bobst appalterebbe del lavoro e che darebbe un impiego ad una quarantina di persone. Una situazione che dovrà quadrare anche per favorire l’avallo da parte del Tribunale di Vercelli alla richiesta di ulteriore cassa integrazione per 13 settimane.

I lavoratori, da parte loro, dovranno accettare le condizioni su cui si sta discutendo e i numeri che si stanno limando.