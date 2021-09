Da lunedì apertura anticipata della Strada del Gnocchetto per l’inizio delle scuole

Ovada – Da lunedì 13 settembre la statale 456 “del Turchino” a Gnocchetto di Ovada sarà aperta al traffico a partire dalle 6:30 del mattino, con una mezz’ora d’anticipo. La motivazione di anticipare l’apertura, come spiegato da Anas, è il sostenuto spostamento degli studenti in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

Fino a domenica 12 settembre il transito resterà consentito dalle 7 alle 19, provvedimento in vigore dal 23 luglio dopo il completamento della prima fase dei lavori di messa in sicurezza della statale in corrispondenza del fronte di frana a Gnocchetto.

Sta, intanto, procedendo regolarmente la seconda fase dei lavori di messa in sicurezza della statale con sistemazione dell’ampio fronte di frana. L’investimento complessivo per l’esecuzione di tutti gli interventi in progetto ammonta a circa 2,8 milioni di euro.