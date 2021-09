I provvedimenti viabili previsti sabato ad Alessandria in occasione del match dei Grigi col Brescia

Alessandria – Sabato pomeriggio alle 14 l’Alessandria Calcio esordirà in casa nel campionato di serie B contro il Brescia. Per questo il Comune ha istituito alcuni provvedimenti viabili nella zona dello stadio Moccagatta:

Dalle 8 alle 18 di sabato è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata nelle seguenti vie:

– spalto rovereto, semicarreggiata nord e ambo i lati,

– spalto rovereto, semicarreggiata sud, ambo i lati

– spalto marengo, semicarreggiata nord, nel tratto compreso fra viale milite ignoto e via donizetti,

– spalto marengo, semicarreggiata sud, nel tratto compreso tra via dei guasco e viale milite ignoto

– via bellini, nel tratto compreso fra spalto rovereto e via santorre di santarosa, ambo i lati;

– via rossini, nel tratto compreso fra spalto rovereto e via santorre di santarosa, ambo i lati;

– via santorre di santarosa, nel tratto compreso tra via bellini a via rossini, ambo i lati

Dalle 11 alle 18 di sabato è istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

– Spalto Rovereto, semicarreggiata nord,

– Spalto Rovereto, semicarreggiata sud,

– Spalto Marengo, semicarreggiata nord, nel tratto compreso fra Viale Milite Ignoto e via Donizetti,

– Spalto Marengo, semicarreggiata sud, nel tratto compreso tra via dei guasco e viale milite ignoto

– via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via bellini a via rossini.

Dalle 8 alle 18 di sabato è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata e dalle 10 alle 18 di sabato è istituito il divieto di transito in via dal Pozzo, ad eccezione dei veicoli autorizzati, muniti di permesso esposto.

Dalle 11 alle 18 di sabato è istituito il divieto di transito, nelle seguenti vie:

– via Bottazzi

– via Milazzo, nel tratto compreso tra via Sant’Ubaldo e spalto Rovereto

– via Verona, nel tratto compreso tra via Sant’Ubaldo e spalto Rovereto.

Dalle 12 alle 18 di sabato sono istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito, in piazzale Berlinguer, a delimitare 100 stalli lato Istituto Volta (eccetto mezzi dei supporter della squadra ospite).

Dalle 8 alle 18 di sabato è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata in via Donizetti, nel tratto compreso tra il numero civico 10 e spalto Rovereto. Dalle 11 alle 18 di sabato il traffico proveniente da via Donizetti avrà svolta obbligatoria a sinistra in via Girgenti.

I parcheggi individuati per la tifoseria locale e per la tifoseria ospite sono i seguenti:

piazza Perosi, destinata al parcheggio della tifoseria locale

piazzale Berlinguer, a delimitare 100 stalli lato Istituto Volta, destinata al parcheggio della tifoseria ospite.

Dalle 12 alle 18 di sabato è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata e il divieto di transito, nelle seguenti vie.

Porzione di piazzale Berlinguer, a delimitare :

-Area lato via bambini della Shoah (Istituto Volta) per la riserva di n° 100 stalli (eccetto mezzi dei supporters della squadra Ospite)

-Area posta lato “carro dei deportati” (giardini) per la riserva di 50 stalli di sosta (eccetto mezzi dei supporters della squadra Ospite).

Dalle 8 alle 18 di sabato è istituito il divieto di fermata con rimozione forzata in spalto Marengo, davanti all’Istituto Volta.