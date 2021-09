L’”assessore pistolero” di Voghera ha ucciso con un proiettile proibito del tipo “Dum Dum”

Voghera – Quando colpiscono esplodono, per cui se ti entrano in corpo ti esplodono dentro e non c’è scampo. Sono i proiettili Dum-Dum o, più tecnicamente, “Proiettili Hollow Point” cioè con un foro sull’ogiva per provocare l’esplosione interna. È stato uno di questi tremendi strumenti di morte a uccidere il vagabondo marocchino Youns El Boussettanoui lo scorso 21 luglio. A sparare è stato l’assessore leghista del Comune di Voghera Massimo Adriatici che ha ucciso, a suo dire, per legittima difesa. I legali della vittima Debora Piazza e Marco Romagnoli non ci stanno e hanno presentato una memoria al gip Maria Cristina Lapi secondo cui sia il proiettile estratto dalla salma che i sette rimasti nel caricatore della pistola erano munizioni di tipo espansivo vietate dalla legge. Adriatici è già accusato di eccesso colposo di legittima difesa dopo che dalla sua Beretta è partito il proiettile che ha ucciso El Boussettanoui al termine di una colluttazione tra i due ma la sua posizione potrebbe aggravarsi, e non poco, in seguito a questo rilievo. Infatti chi usa i proiettili Dum Dum, usati per la prima volta dalle truppe alleate nell’ultima guerra mondiale, lo fa per avere la massima probabilità di arrecare il maggior danno possibile alla vittima e in questo caso Adriatici potrebbe anche rispondere di un reato più grave.