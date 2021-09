Scontro in via Giordano Bruno tra un’auto e una moto: ferito il centauro

Alessandria – Incidente stradale, oggi nel primo pomeriggio intorno all’una e mezza, sulla strada 10 tra San Michele e Alessandria all’altezza della rotonda di via Giordano Bruno, davanti al distributore Eni.

In base alle prime ricostruzioni effettuate da Polizia Municipale e Polizia Stradale, giunte sul luogo dell’incidente, auto e moto stavano andando verso Alessandria quando i due veicoli si sarebbero toccati. In seguito al contatto la moto è finita sulla carreggiata opposta. Nonostante l’incidente sembra che le condizioni del centauro, di circa 50 anni, non siano gravi mentre l’automobilista alla guida dell’auto, una Peugeot, è rimasto illeso.