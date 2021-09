Smaltimento illecito di rifiuti in un capannone a Sale: due condanne

Alessandria – Per la vicenda dello stoccaggio dei rifiuti non autorizzati nel comune di Sale, scoperto agli inizi del 2018, ci sono due condanne e un’assoluzione.

Le condanne riguardano Claudio Tommasi e Vittoria Dall’O, amministratore di fatto e amministratore unico della Tommasi srl, società con sede a Novara, rispettivamente a un mese e 20 giorni e sette mesi e 15 giorni.

Assolto l’amministratore unico della società agricola Eden srl, Pierangelo Rossi di Sale, difeso dagli avvocati Giuseppe Romano e Luca Gastini . La Eden srl è proprietaria dell’area in via San Giuliano dove era situato uno dei due capannoni. La provincia di Alessandria, con l’avvocato Alberto Vella, e il Comune di Sale, col legale Piero D’Ettore di Torino, si sono costituiti parte civile. A loro è stato riconosciuto un risarcimento di 10 e 20.000 euro.

La pena inflitta a Tommasi è in continuazione con un’altra condanna arrivata da Torino sempre per reati ambientali per un totale di un anno e sei mesi.

Secondo l’accusa Tommasi e Dall’O, difesi dall’avvocato Mario Gebbia di Torino, non avrebbero rispettato l’autorizzazione concessa dalla Provincia.

Le migliaia di tonnellate di rifiuti smaltite illecitamente erano state scoperte dalle forze dell’ordine grazie alle segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati dall’insolito traffico di camion nella zona.