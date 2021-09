Supercoppa: JB Monferrato esordisce in casa di Bonprix Biella

Casale Monferrato – Primo impegno ufficiale per la Novipiù JB Monferrato di coach Andrea Valentini che domani, con palla a due alle 18, sarà di scena al Biella Forum contro la Bonprix Biella in quella che è la prima giornata di Supercoppa LNP.

In casa monferrina non sarà della partita Matteo Formenti, assente per un risentimento muscolare.

La squadra biellese, dopo un’estate di cambiamenti, Damiano Olla è diventato General Manager e Andrea Zanchi il nuovo capo allenatore, ha puntato su un roster giovane. Da segnalare, da Reggio Emilia, l’arrivo di Jacopo Soviero e Carlo Porfilio, due giocatori sui quali il club ha puntato molto.

L’esperienza invece è portata da Luca Infante, di ritorno a Biella dopo 5 stagioni. Le conferme dalla passata stagione sono Gianmarco Bertetti, Matteo Pollone e Luca Vincini.