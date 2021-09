A fuoco il tetto di una villetta a San Michele

Alessandria – Vigili del Fuoco all’opera, stamane, per un incendio che intorno all’una e mezza ha colpito il tetto di una villetta a Gerlotti, sulla strada che collega San Michele a Castelletto Monferrato, per estendersi poi alla parte inferiore. Le fiamme hanno distrutto parte della copertura causando molti danni ma non hanno provocato feriti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco con tre mezzi e i volontari di Valenza, presenti anche i Carabinieri per dare supporto e regolare il traffico.