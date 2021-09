L’Alessandria si arrende al “Mocca” a un Brescia più cinico

Alessandria (Alessandria 1 – Brescia 3) – Terza sconfitta di fila per l’Alessandria cui non è bastato un tempo per muovere la classifica nella gara del ritorno al “Moccagatta”, dopo 46 anni, in B.

Meglio il Brescia, più cinico a sfruttare gli errori e alzare l’intensità, le verticalizzazioni, i cambi di gioco. Il punteggio finale, 1-3 per il Brescia, fa capire ai piemontesi che in questa categoria non ci si possono permettere distrazioni e leggerezze.

La cronaca del match.

Al 5’ occasione gol per i Grigi: sugli sviluppi di un angolo da destra, la palla arriva a Casarini, a campanile per Corazza che è libero davanti a Joronen. Il portiere respinge col corpo.

Al 15′ incertezza di Di Gennaro in area, poi rimedia e il pericolo è sventato.

Al 29′ Grigi ancora pericolosi: Mustacchio in area per la girata di Corazza, Joronen si salva d’istinto. Si alza la bandierina per un fuorigioco dubbio.

Al 36′ ancora Alessandria vicina al gol: Casarini taglia il campo per Beghetto, che raccoglie la palla tocca da Palombi, entra in area, il suo cross taglia la difesa, Chiarello in tuffo manda sulla traversa.

Al 39′ gran parata di Pisseri che alza sulla traversa con la punta delle dita la conclusione di Léris.

Al 47′ altra nitida occasione da gol per l’Alessandria: ancora Mustacchio suggeritore, sul secondo palo per il colpo di testa di Corazza, alto di poco.

La prima parte di gara finisce sullo 0-0.

Nella ripresa stessi undici per l’Alessandria mentre il Brescia sostituisce Bertagnoli con Bisoli.

Al 9′ Brescia in vantaggio: sul traversone di Pajac da sinistra Léris prende il tempo a Parodi e di testa schiaccia alle spalle di Pisseri.

Al 24′ raddoppio delle “rondinelle”: perde palla Di Gennaro, scatta Moreo a sinistra. Cross in area, ancora Di Gennaro allunga, ma raccoglie Jagiello, destro al volo e Pisseri non può fare nulla.

Al 28′ l’Alessandria accorcia le distanze: Orlando per Marconi, la sua deviazione si stampa sul palo, ma c’è Corazza pronto a spedire in porta. Secondi di attesa per il responso del Var. È gol.

Al 48′ il Brescia piazza però il terzo sigillo: perde male palla Parodi, ne approfitta Palacio in posizione regolare e infila ancora Pisseri.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Bruccini (16’st Milanese), Beghetto (16’st Lunetta); Chiarello (16’st Orlando), Corazza, Palombi. A disp.: Russo, Ba, Arrighini, Benedetti, Pierozzi, Palazzi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Leris (39’st Papetti), Van de Looi, Bertagnoli (1’st Bisoli); Jagiello (34’st Cavion), Tramoni (15’st Palacio); Bajic (15’st Moreo). A disp.: Linner Karacic, Ndoj, Spalek, Huard, Labojko, Olzer. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fourneau di Roma1

Gol: st 9′ Léris, 24′ Jagiello, 28′ Corazza, 48′ Palacio

Ammoniti: Beghetto, Corazza, Bertagnoli, Casarini, Palacio, Celesia per gioco falloso

Corner: 5-11

Recuperi: 3+6

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni, spettatori 2500 circa.