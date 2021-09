Si rompe un tratto di condotta e molte zone del casalese restano senz’acqua

Casale Monferrato – Disagi, ieri, in diverse zone del casalese che sono rimaste senz’acqua per alcune ore. In tutto una cinquantina di cascine sparse nella zona denominata Minerva dei Frati e Chiabotto sulla provinciale tra Casale e Asti, nella zona di San Giorgio Monferrato. Senz’acqua, inoltre, anche Cascina Faletta, noto ristorante alle porte di Casale in Regione Mandoletta.

La causa, secondo quanto spiegato dal presidente dell’Acquedotto del Monferrato Aldo Quilico, è stata la rottura di un tratto della condotta molto lunga che parte da Ozzano e va a finire alla frazione San Germano di Casale. È stata riparata nel primo pomeriggio, ma ci è voluto tempo perché l’acqua ritornasse al flusso normale dopo che la condotta era stata “imballata”.

Il titolare di Cascina Faletta, ieri sera intorno alle otto, aveva detto però detto che l’acqua era sì tornata nel pomeriggio, ma poi, verso le cinque del pomeriggio, rubinetti di nuovo asciutti.

Da parte sua Quilico aveva confermato che era stata riparata la rottura tra Ozzano e Rosignano, ma se ne era verificata un’altra proprio nella zona della Mandoletta, dove si trova appunto il ristorante Cascina Faletta.

Nessun disagio, invece, a Casale dove l’Acquedotto del Monferrato aveva effettuato comunque vari interventi.