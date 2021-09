Anche da noi la “shaboo”, cinque volte più potente della cocaina

Asti – Gli agenti della squadra Mobile di Asti hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga shaboo in un alloggio di Corso Matteotti. Dalla Questura fanno sapere che, anche se non c’è ancora un’emergenza droga a causa della nuova sostanza, è meglio stare in guardia perché potrebbe la stessa prendere piede in poco tempo. Di solito è la cocaina, la “bamba”, a fare la parte del leone, ma la nuova shaboo, resa nota dalla famosa serie Tv “Breaking Bad”, si sta diffondendo e la cosa preoccupa le forze dell’ordine. Secondo le forze dell’ordine si tratta di una droga particolarmente pericolosa e dannosa per la salute. I suoi effetti sono superiori di oltre cinque volte rispetto a quelli della cocaina. Provoca conseguenze devastanti al cervello e può portare anche alla schizofrenia. Con quella trovata nell’alloggio di Corso Matteotti si potevano confezionare fino a seicento dosi, una quantità notevole per un valore di oltre 30.000. L’operazione ha portato a galla anche un giro di prostituzione clandestina in quanto in quell’appartamento era favorita e sfruttata la prostituzione clandestina da parte di due donne di origine tailandese. L’intestataria del contratto di affitto è stata anche sorpresa con un etto di metanfetamina shaboo ed è stata arrestata mentre l’abitazione in affitto è finita sotto sequestro.