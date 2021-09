Bertram Derthona: infortunio per Riccardo Cattapan

Tortona – Non sarà a disposizione per i prossimi impegni che attendono la Bertram Derthona Riccardo Cattapan che, nella gara di Supercoppa contro Trento, ha rimediato un trauma distorsivo caviglia-ginocchio sinistro.

Il giocatore è stato immediatamente sottoposto ai controlli e alle cure del caso da parte dello staff medico-fisioterapico del Club. La sua situazione sarà monitorata quotidianamente e, nei prossimi giorni, Cattapan sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per definire in modo più preciso il quadro clinico e il percorso da compiere per la ripresa dell’attività.