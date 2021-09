Calcio Eccellenza: l’Acqui supera l’Atletico Torino, Castellazzo ko contro il Moretta

Alessandria – Gioie e dolori nella prima giornata del campionato di Eccellenza per le squadre della provincia di Alessandria.

Primo successo in casa per l’Acqui, che meglio non avrebbe potuto inaugurare il campionato, battendo 2-1 l’Atletico Torino. A segno per i termali Guazzo al 27’ del primo tempo, dopo che i Bianchi erano andati sotto per un gol di Ballone, e un’autorete di Puppione.

Male il Castellazzo che ha ceduto le armi, al “Comunale”, per 3-0 al Moretta che ha fatto suo il match grazie alle reti di Modini, doppietta, e Faridi.