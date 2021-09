I cantieri fermi del Terzo Valico ripartiranno giovedì

Fraconalto – Giovedì 16 settembre riprenderanno regolarmente i lavori i cantieri del Terzo Valico di Castagnola (Fraconalto) e Cravasco fermi dal 25 agosto quando 300 operai sono stati messi in cassa integrazione per tredici settimane dal consorzio Ctg, costituito dalle aziende Pizzarotti e Collini che hanno chiesto al Cociv di approvare una variante ai lavori in galleria e di pagare i costi superiori al previsto. L’accordo fra le parti è stato finalmente siglato per cui cade il contenzioso che bloccava i lavori. Il confronto tra Ctg e Cociv è stato favorito da Rfi e dal commissario di governo Calogero Mauceri. Soddisfatti i Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Genova e Alessandria.