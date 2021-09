In corso le ricerche di un anziano scomparso a Carrosio sabato sera

Carrosio – Sono cominciate ieri sera, e sono tuttora in corso, nel territorio di Carrosio le ricerche di una persona scomparsa. Si tratta di un uomo di 79 anni che manca da casa dalle sei e mezza di ieri sera.

In campo da ore sono impegnati Croce Rossa, Aib, Soccorso Alpino e i volontari della Protezione Civile di Gavi, Arquata Scrivia, Bosio e Serravalle, coordinati dai Vigili del Fuoco.

Al momento della scomparsa, secondo quanto è stato possibile sapere, l’uomo indossava una camicia beige, maglione e giubbotto ed è stato visto girare in paese con una busta di colore rosso appesa al braccio.