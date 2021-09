Sinistri salotti romani: al Miur dopo la dottoressa Boda è stato chiamato il suo ex marito!

Roma – Al Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) hanno chiamato Jacopo Greco (nel fotomontaggio con la ex moglie) a prendere il posto della sua ex moglie dottoressa Giovanna Boda (la figlia dell’ex sindaca di Casale Monferrato Titti Palazzetti) sotto inchiesta per una brutta storia di tangenti. La nomina è del 18 giugno scorso (ma noi l’abbiamo saputo solo oggi) e l’incarico è lo stesso della Boda dimissionata, cioè quello di direttore generale per le risorse umane, gli acquisti e gli affari generali. Per la precisione quel posto era già stato di Greco nel 2019. Successivamente la direzione è stata divisa in due, un pezzo è andato alla dottoressa Assunta Palermo e l’altro alla dottoressa Simona Montesarchio. Quindi (siamo alla fine del 2019) è stata riaccorpata e affidata alla dottoressa Boda fino a quando, per cause di forza maggiore a noi note, è tornata in capo al dottor Greco.

Tutta la vicenda puzza e non ci piace.

Noi che siamo liberali – ma li siamo davvero e da sempre, non come certi post-comunisti che, dato il calo di consensi della loro frusta ideologia che è sempre piaciuta solo a chi l’ha pensata ed è fortunatamente morto – inorridiamo di fronte a certe vicende degne della peggiore società feudale che noi liberali credevamo di avere distrutto per sempre con la Rivoluzione Francese del 1789.

Se, dopo oltre due secoli, ce la ritroviamo ancora tra i piedi qualcosa non ha funzionato e serve rimediare al più presto.