Supercoppa: Bertram Derthona batte Trieste e accede ai quarti di finale dove sfiderà Virtus Bologna

Casale Monferrato – Tre su tre e pass staccato per i quarti di finale. Contro Trieste Bertram Derthona, al Palaferraris di Casale, vince e centra l’accesso alla fase finale della Discovery + Supercoppa 2021 presented by Unipolsai.

La squadra allenata da coach Ramondino, priva di Cattapan ma che ritrova Sanders e Cannon, disputa una partita di buon livello, trovando soluzioni corali e il contributo di tutti i giocatori scesi in campo. A decidere l’incontro l’allungo a cavallo tra secondo e terzo quarto.

Avvio di gara equilibrato al PalaFerraris: le due squadre trovano buone soluzioni offensive corali che muovono il punteggio. Al 10’ Trieste avanti 20-22. Nel secondo periodo la Bertram alza l’intensità della propria difesa e muove bene la palla nella metà campo d’attacco: guidata da Wright (19 p con 5/5 da 3 punti) la squadra allenata da coach Ramondino chiude il primo tempo avanti 44-38.

Nel terzo periodo il Derthona dà una importante spallata all’incontro trainata dalla forza del collettivo, che in attacco e in difesa dà un apporto concreto: al 30’ il punteggio è 69-52. Nell’ultima frazione la Bertram controlla la gara, continuando a trovare soluzioni corali in attacco: il finale è 91-76.

Sabato 18 settembre la sfida ai campioni d’Italia della Virtus Bologna ai quarti di finale.



Bertram Derthona-Allianz Pallacanestro Trieste 91-76

(20-22, 44-38, 69-52)

Tabellini:

Derthona: Wright 19, Rota ne, Cannon 5, Tavernelli 6, Filloy 8, Mascolo 9, Severini 3, Mobio 5, Sanders 5, Daum 10, Cain 12, Macura 9. All. Ramondino

Trieste: Banks 11, Sanders 14, Fernandez 10, Konate 10, Longo ne, Deangeli, Mian 12, Delía 2, Fantoma ne, Cavaliero 5, Gražulis 10, Lever 2. All. Ciani.