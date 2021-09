Volpiano – Buona prova, a Volpiano in provincia di Torino, per Luigi Gastaldi del “Città della Paglia” che, nella gara Interregionale di tiro di Campagna 3 D, si è classificato 10° nella categoria Long Bow over 20 con 210 punti dimostrando ancora una volta come, nonostante la non più tenera età, sia bello gareggiare con arcieri che potrebbero essere suoi nipoti semplicemente per il piacere di fare sport.