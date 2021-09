A Novara c’è chi dice no alla logistica

Novara – Sono tornati nuovamente in piazza i volontari del Comitato “Per Pernate” e dell’associazione “I fontanili di Pernate”, zona Nord Est di Novara, per organizzare una nuova raccolta firme al fine di contenere l’espansione della logistica che minaccia le campagne.

Come spiegato da uno degli attivisti, Paolo Manenti, le proteste proseguiranno ogni domenica di settembre per manifestare dissenso contro la costruzione di capannoni alti 25 metri, nuove strade, piazzali e la saturazione col cemento del territorio agricolo compreso tra la bretella autostradale della A4 Torino-Milano, la tangenziale Est di Novara e la frazione di Pernate.

Per dare un’idea di come il territorio sarà stravolto è stato anche realizzato un plastico.

I capannoni più estesi sono a Trecate, centro del gruppo Kering col suo ventaglio di grandi marchi dell’alta moda, a Novara col centro distribuzione Amazon operativo dalla scorsa settimana e a Biandrate, legato soprattutto alla grande distribuzione alimentare, da Lidl e Esselunga.

A Pernate, però, secondo quanto spiegato da Manenti, i capannoni sorgerebbero a poche decine di metri dalle abitazioni della frazione più popolosa di Novara compromettendo la dinamica idrica dei fontanili della zona e creando potenziali aggravamenti della possibilità di esondazione del Terdoppio e della roggia Mora. Oltre a questo, sempre secondo quanto spiegato da Manenti, sarà oscurata la catena delle Alpi, del Monte Rosa.

Gli attivisti hanno inviato anche una lettera al Comune chiedendo di far parte di una commissione dedicata alla logistica.