Atletica: Marcell Jacobs ha fatto tappa a Novi assieme alla compagna Nicole

Novi Ligure – Dopo Venezia, Festival del Cinema, e Monza, Gran Premio di Formula 1, Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha fatto tappa anche a Novi Ligure, la città dove vive la famiglia della compagna, Nicole Daza.

A documentare il passaggio anche uno scatto pubblicato da Jacobs sul suo prifilo instagram, mentre è in auto. A Novi c’è già chi ha suggerito di attribuirgli la cittadinanza onoraria, mentre Vincenzo La Camera, fresco di due titoli italiani master, lo vorrebbe sulla pista del “Girardengo”, insieme ai bambini, ragazzi e master dell’Atletica Novese.

Jacobs però rientrerà a Roma per riprendere gli allenamenti in vista di tre importanti appuntamenti del prossimo anno: Mondiali, indoor e outdoor, ed Europei.