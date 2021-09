Casale Monferrato– Altro innesto per il Casale Fbc. Il club nerostellato ha annunciato l’arrivo in rosa di Amedeo Silvestri, difensore centrale classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Palermo. Nel suo curriculum diverse esperienze in Serie C ed in passato, tra le tante, ha vestito le maglie di Acireale, Cavese e Taranto.