Porta via quasi 3.000 euro dal conto corrente di un’ignara vittima

Occimiano – I Carabinieri di Occimiano hanno denunciato una ventiseienne di Napoli per frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico. La giovane, come hanno appurato i militari, insieme ad altre persone non ancora identificate, era riuscita a introdursi nel sistema informatico della Banca Fideuram, aggirando le misure di sicurezza. Un’incursione che ha permesso alla donna di ottenere i codici OTP di accesso al conto della vittima e di girare sulla Postepay della truffatrice 2.750 euro.

I Carabinieri sono riusciti a sequestrare la Postepay e a recuperare la somma indebitamente sottratta.