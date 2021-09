Sparisce nel nulla dopo aver ricevuto la caparra per la casa vacanze

Pontestura – A conclusione di alcuni accertamenti, i Carabinieri di Pontestura hanno denunciato in stato di libertà per truffa una ventiseienne di Roma che aveva messo in affitto su Subito.it una casa vacanze a Follonica, in provincia di Grosseto, e, contattata telefonicamente dalle vittime, si era accordata per il pagamento a mezzo bonifico bancario di 300 euro, da versare su un conto corrente di una banca online a lei intestata. Una volta ricevuto il denaro, valido quale caparra dell’affitto, l’inserzionista si è resa irreperibile.