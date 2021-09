Anche l’unità cinofila dei Carabinieri al lavoro per ritrovare il pensionato scomparso sabato sera a Carrosio

Carrosio – Proseguono incessantemente le ricerche di Angelo Casarini, l’uomo scomparso sabato sera da Carrosio. Oggi sono arrivati anche i cani dell’unità cinofila dei Carabinieri per seguire le tracce del settantanovenne finanziere in pensione. Dell’uomo si sono perse le tracce sabato sera, nonostante le ricerche serrate di Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile, Carabinieri, Aib.

Angelo Casarini, sabato sera verso le sei e mezza, si era allontanato dalla sua abitazione senza informare la compagna che rientrando a casa non ha visto l’uomo e ha lanciato l’allarme. Casarini ha con sé i documenti ma non il telefono. Cammina trascinando i piedi a terra. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha lanciato un appello per ottenere informazioni e rintracciare l’uomo.