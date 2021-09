Camion finisce fuori strada sulla A7: il conducente trasportato in ospedale

Tortona – Vigili del Fuoco di Tortona al lavoro stamane, poco prima di mezzogiorno, sulla A7 all’altezza del raccordo con l’A21 in direzione Torino per un camion che si è ribaltato.

Il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale richiedendo l’intervento dei pompieri e degli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente del veicolo in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Autostradale e personale della società autostrade per mettere in sicurezza la strada e recuperare il veicolo.