Casale Fbc: presentati in Comune la rosa, i dirigenti e la nuova maglia

Casale Monferrato – Si è tenuta oggi, in Comune, la presentazione della rosa, dei dirigenti e delle nuove maglie da gioco del Casale Fbc. Un evento che dà anche ufficialmente inizio alla nuova era targata Console and Partners.

Tanti ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale, nelle parole del sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Luca Novelli, rivolti alla nuova proprietà e viceversa, col presidente Simone Servetti e il patron Paolo Console che oltre a ricordare la gloriosa storia sportiva casalese, hanno fatto intendere quali sono i reali obiettivi che li hanno portati in Monferrato: “Siamo qua per vincere” ha detto chiaramente Console davanti a giocatori, staff e una delegazione di tifosi.

Foto tratta da Il Piccolo.