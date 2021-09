Il Green Pass non arriva e il prof non può insegnare perché deve fare il tampone

Asti – È una vera e propria odissea quella di Pinuccio Grasso, insegnante tecnico pratico del laboratorio di elettrotecnica dell’istituto Castigliano di Asti che, nonostante il vaccino, ha dovuto comunque presentare il tampone rapido per certificare di essere negativo al Covid dato che non sono ancora passati i quindici giorni per ottenere il Green Pass. Ieri il docente era in fila per i controlli di rito.

Grasso ha raccontato di aver fatto la prima dose del vaccino ma il QrCode richiesto all’ingresso non è ancora arrivato e così ha dovuto fare il tampone in farmacia anche ieri e attendere il risultato per mezzora, come già aveva fatto due giorni fa.

“Ogni volta oltre a perdere tempo e pazienza, sono quindici euro. Sempre a mie spese” ha lamentato, sconsolato, il professor Grasso che naturalmente si augura che la burocrazia faccia il suo corso e lui possa tornare a lavorare.