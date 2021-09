Ladri in azione domenica notte a Pietra Marazzi

Pietra Marazzi – È stata una domenica, quella da poco passata, decisamente movimentata per gli abitanti di Pietra Marazzi, paese di circa 900 abitanti sulle colline sopra Alessandria. Intorno a mezzanotte, e fino alle cinque, ignoti sono riusciti a mettere a segno almeno una decima di colpi, in alcuni casi anche pochi spiccioli. Come successo al signor Giovanni Gambarin cui hanno rubato solo dodici euro senza, invece, toccare, ad esempio, la televisione nuova appena comprata.

Ad altri è andata meno bene come il signor Fabio Zottarelli cui hanno rubato due bici elettriche, e questo nonostante i cani da guardia.

I ladri, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, erano due, forse tre, e hanno disegnato un anello in paese, puntando alle case più isolate, a quelle da dove è più facile scappare, vicino ai prati e ai campi: via Sant’Ilario, Borgo Marici, via San Defendente.

Molto probabilmente, sempre secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, hanno fatto tutto a piedi, un modo più facile anche per nascondersi nel caso di arrivo di una macchina.

Hanno agito dalle undici di sera e poi per tutta la notte. L’allarme è arrivato nella chat di vigilanza del paese. I carabinieri sono stati subito avvisati. Nel frattempo il gruppo WhatsApp di Pietra Marazzi è arrivato a duecento partecipanti: c’è il timore di una seconda visita.