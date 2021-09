Pallavolo femminile: cresce la rosa dell’Alessandria Volley fra conferme e nuovi arrivi

Alessandria – Nuove conferme all’Alessandria Volley che prolunga il rapporto con le veterane del gruppo: il centrale Melissa Franzin classe 1999 e Martina De Magistris classe 1998 e utilizzabile da coach Marco Ruscigni in più ruoli vista la sua versatilità. Altra riconferma che compone il trio nato negli Anni ’90 è Veronica De Meo, nata nel 1993 e di ruolo banda e opposto. Si chiama invece Alessia Falocco, classe 2004, l’ultimo tassello che, direttamente dal lungo percorso nel settore giovanile, va a completare il roster del team alessandrino.

“Ripartiamo con grande entusiasmo. C’è molta voglia, da parte di tutti noi, di interpretare al meglio quella che mi piace definire, a tutti gli effetti, come la prima stagione agonistica post Covid – le parole del presidente Andrea La Rosa – gli allenamenti sono ripresi, ho notato con piacere che ci sono già impegno e predisposizione al lavoro sia fisico che tecnico. Riabbracciamo, poi le nostre file due atlete Campioni d’Italia Under 15 come Alice Giacomin e Martina Sacco, e questo è sicuramente motivo d’orgoglio per l’Alessandria volley, ma lo deve essere anche per le due ragazze. Speriamo di poter fare una stagione importante. È l’augurio che faccio, in prima persona, all’intero Staff tecnico ed a tutte le nostre atlete e a tutti i nostri atleti”.