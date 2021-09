Pompiere intossicato nello spegnimento di un incendio a Stevani

Stevani – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale Monferrato, oggi pomeriggio, per un incendio che ha interessato due abitazioni private a Stevani, frazione di Rosignano.

Da alcuni lavori in corso su un pergolato di una delle case sarebbero scaturite delle scintille che avrebbero provocato il rogo, che si è poi propagato alla rimessa adiacente. Nello spegnere le fiamme uno dei pompieri è rimasto lievemente intossicato.

Non risultano esserci altri feriti. Immediati i soccorsi che hanno scongiurato danni gravi alle case.