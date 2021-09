Rave party con musica a tutto volume sulle rive del Tanaro: fermati cinque giovanissimi

Asti – Musica a tutto volume tanto che i residente, esasperati, si sono rivolti alle forze dell’ordine. È successo domenica mattina in frazione San Marzanotto, ad Asti, dove alcuni giovani avevano dato vita a un rave party, in un’area dismessa vicino al fiume Tanaro. Le numerose segnalazioni da parte dei residenti alla sala operativa della questura erano iniziate già sabato sera.

Domenica il personale della Digos si è recato sul posto, per perlustrare la zona lungo i campi vicini al Tanaro. E qui ha sorpreso un astigiano di 24 anni, che, terminato il rave party in un terreno poco distante, stava salendo sulla sua auto per tornare a casa. Ai poliziotti il giovane ha raccontato di aver passato l’intera nottata a ballare con una trentina di coetanei. Così il personale della Digos e delle Volanti ha controllato altre cinque persone. Tutti ragazzi giovanissimi, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, residenti nell’Astigiano per la maggior parte, ma alcuni anche in altre province del Piemonte, ritenuti gli organizzatori della festa non autorizzata. Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno trovato anche un impianto audio (composto da un amplificatore e due casse in legno), alimentato attraverso un cavo elettrico, che era stato collegato abusivamente a un palo della rete pubblica. L’intero impianto è stato sequestrato e il proprietario, un ragazzo, è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. Gli altri, invece, sono stati tutti segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici.