Supercoppa: Bertram Derthona in casa di Dolomiti Trento per l’ultimo turno del girone

Tortona – Centrata la qualificazione, questa sera la Bertram Derthona, a Trento con palla a due alle otto e mezza, chiude il girone di Supercoppa con la gara di ritorno con la Dolomiti Energia, battuta all’andata 81-72.

Per la squadra di coach Marco Ramondino un test di preparazione in vista della Final Eight di Bologna del prossimo fine settimana.