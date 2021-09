Supercoppa Discovery+: Bertram Derthona chiude il girone da imbattuta, battuta Dolomiti Energia Trento

Trento – La Bertram Derthona chiude nel migliore dei modi vincendo da imbattuta il Girone D della Discovery+ Supercoppa 2021 presented by Unipolsai. A Trento la formazione allenata da coach Ramondino ha nuovamente dimostrato solidità difensiva (avversari tenuti al 33% dal campo) e fluidità offensiva (21 canestri assistiti su 29 totali).

Prossimo appuntamento per i Leoni la prestigiosa sfida alla Virtus Bologna: la palla a due sarà sabato 18 settembre alle 21 alla Unipol Arena.

La cronaca.

Primo quarto di marca Bertram: dopo il 4-0 iniziale di Trento, i bianconeri producono un break importante (0-16) fatto di intensità difensiva e circolazione di palla in attacco che fissa il punteggio sul 4-16 del 10’. Nella seconda frazione il Derthona spinge ulteriormente sul piede dell’acceleratore, toccando i 20 punti di margine, prima che in chiusura di primo tempo Trento reagisca e accorci fino al 26-39 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa riducono il distacco fino al -10 (35-45), ma il Derthona mantiene il controllo dell’incontro e chiude il periodo avanti 45-57. Nell’ultimo quarto Trento – con due canestri da fuori di Bradford – arriva al -6 (53-59) prima che Daum riporti i bianconeri oltre la doppia cifra di margine. La gara termina con la vittoria del Derthona: il punteggio finale è 64-75.

Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona 64-75

(4-16, 26-39, 45-57)

Tabellini:

Trento: Bradford 13, Williams, Reynolds 12, Conti, Morina ne, Forray, Flaccadori 6, Saunders 6, Mezzanotte 2, Dell’Anna ne, Ladurner 2, Caroline 23. All. Molin.

Derthona: Wright 4, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 6, Filloy 6, Mascolo 6, Severini, Mobio ne, Sanders 6, Daum 17, Cain 16, Macura 8. All. Ramondino.