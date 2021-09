Supercoppa: domani al Palaferraris la JB Monferrato riceve Urania Milano

Casale Monferrato – Dopo la prima vittoria in Supercoppa LNP, sabato contro Biella, per la Novipiù JB Monferrato è il momento di esordire tra le mura amiche del PalaFerraris, dove domani, alle 20:30, affronterà l’Urania Milano, nel match valevole per la seconda giornata del Girone Blu di Supercoppa LNP.

L’Urania Milano si presenta a questa seconda sfida di Supercoppa forte della vittoria di domenica contro Torino (83-72). Coach Davide Villa, dalla scorsa stagione, ha confermato tre elementi importanti del roster e che si sono dimostrati fondamentali nella vittoria nella prima giornata: Giorgio Piunti, Stefano Bossi e Matteo Montano. Sotto canestro è arrivato una vecchia conoscenza del basket casalese, ovvero Paolo Paci. Tra gli stranieri è arrivato Aaron Thomas, già visto in Italia con le canotte di Virtus Roma, Scafati e Montegranaro.