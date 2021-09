A Palazzo Rosso la vittoria dei dissidenti: Buzzi Langhi non è più vicesindaco, via anche Borasio

Alessandria – Il consiglio comunale che si è tenuto ieri sera a Palazzo Rosso ha ufficializzato il nuovo gruppo Insieme AL centro composto da cinque ex di Forza Italia, Maurizio Sciaudone, Mauro Bovone, Angioletta Poggio, Stefano Foglino e Caterina Micò, mentre un sesto, Federico Guerci è andato nel gruppo misto. Continuerà, comunque, a sostenere l’amministrazione.

In sostanza la maggioranza resterà tale e quale, avrà delle variazioni solo nel sostegno. Una situazione, questa, che però potrebbe avere ripercussioni in giunta.

Forza Italia, in pratica, è rimasta con un solo consigliere, Carmine Passalacqua, quindi la richiesta dei dissidenti era di essere opportunamente rappresentati nell’esecutivo.

Il sacrificato è l’assessore Paolo Borasio, mentre Monica Formaiano ha assunto il ruolo di ponte con Insieme AL centro e rimane al suo posto. Davide Buzzi Langhi non sarà più vicesindaco e dovrebbe assumere le deleghe di Borasio. Su chi sarà il vice di Cuttica di Revigliasco per ora bocche cucite. Il primo cittadino dovrà, quasi certamente, vagliare una rosa di nomi tra cui scegliere.

Stando a voci di corridoio in testa ci sarebbe Franco Trussi, già assessore all’epoca di Piercarlo Fabbio il quale, ex segretario di FI cittadina sostituito dal coordinatore regionale Paolo Zangrillo proprio con Buzzi Langhi, è stato colui che, in pratica, ha fatto esplodere il gruppo consigliare, come peraltro ha spiegato Sciaudone. Non resta che attendere il nome del nuovo vicesindaco.

Pd scatenato, poi, nel successivo dibattito. L’ex sindaca Rita Rossa ha sottolineato che il punto d’incontro tra sindaco e nuovo gruppo è ancora avvolto dalla nebbia e non è per nulla chiaro mentre ha tenuto poi a precisare che “lo show si vedrà sulle partecipate”.

Il riferimento della Rossa è a una foto diffusa sui social in cui si vedono, al tavolo insieme in un ristorante, l’ex presidente Amag, Lorenzo Repetto, e l’attuale presidente Amag, Paolo Arrobbio. Un incontro per definire una qualche futura strategia?

“Il sindaco vigili, le lancette non possono essere riportate indietro” il monito della Rossa.

Da parte sua il pentastellato Michelangelo Serra ha invece parlato di situazioni poco chiare per i cittadini, che contribuiscono a sminuire la fiducia nel consiglio comunale.