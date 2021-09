Al Girardengo di Novi la staffetta “5000 a coppie” nel segno di Atletica Alessandria

Novi Ligure – Buon riscontro di partecipazione, ieri allo stadio “Girardengo” di Novi Ligure, alla staffetta del “5000 a Coppie”, organizzata da Atletica Novese. A fare la parte del leone sono stati i ragazzi dell’Atletica Alessandria.

Si è cominciato alle 19.45 con la manche femminile con l’assolo della coppia in rosso composta da Debora Gallino e Sara Perotti che hanno vinto in 16’24’’/100 precedendo la coppia astigiana Fausone/Rabbia e le biancocelesti Iuga e Legena. Dopo pochi minuti sono scese in pista le coppie della categoria Lui/Lei. Lotta incerta e poi Simone Berrino ed Elsa Godino (Atl. Novese) hanno vinto la resistenza dei concorrenti. Per i posti d’onore, volata gomito a gomito che ha sancito il piazzamento di Fabrizio Lavezzato e Ilaria Bergaglio su Michele Panza e Federica Laino. Per la coppia vincitrice crono di 16’24’’/100. Terza manche riservate alle categorie maschili meno giovani e pezzo di bravura di Valerio Brignone e Mauro Prandi (Cambiaso Risso SM50) che hanno fatto il vuoto chiudendo in 15’02’’/100. Nella stessa manche Bolognesi/Lombardo e Schiappacasse/Tummarello (tutti per i colori dei Maratoneti Genovesi) si sono assicurati il successo nelle categorie SM65 e SM60. Quarta batteria con interpreti di qualità che ha messo insieme gli atleti di diversi team che hanno scelto di correre insieme e le categorie SM40 e SM45. Con il crono di 14’33’’/100 hanno vinto Giovanni Tornielli e Ghebre Savio (Peralto/Casa della Salute) precedendo i vincitori della categoria SM40 Davide Cane e Paolo Lazzeri. Un pochino più indietro la coppia di BioCorrendo Bernardini/Gambino che si è imposta nella categoria Sm45. Ultima manche dedicata ai più giovani e ne è venuta fuori una bella prova degli alessandrini Luciano Spettoli e Andrea Mandrino. In testa fin dal via hanno imposto passo superiore chiudendo in 13’30’’/100 ad una manciata di secondi dal record della gara stabilito nel 2019 dalla coppia MachMach/Padula. Seconda piazza per i biancocelesti Enrico Ponta/Gabriele Roselli che hanno resistito bene al ritorno finale dell’altra copia di Atletica Alessandria composta da Simone Canepa e Leandro Demetri. La categoria SM35 ha visto imporsi la coppia novese Hicham Dhimi e Valerio Ottoboni. Ultimo riconoscimento al gruppo più numeroso: si trattava del Memorial Tiziana Illari e anche in questo caso la vittoria è andata ad Atletica Alessandria.