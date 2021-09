Bertram Derthona: il match con la Virtus Bologna in diretta televisiva sabato alle 21

Tortona – È stata definita, da parte della Lega Italiana Basket, la programmazione televisiva della fase finale della Discovery+ Supercoppa che si disputerà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna.

La Bertram Derthona chiuderà il programma dei quarti di finale di sabato 18 settembre, alle ore 21 affrontando i padroni di casa e campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Questo il programma completo dei match.

Quarti di Finale, sabato 18 settembre. Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia, ore 12 visibile su Discovery+; Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari ore 15 su Discovery+; A/X Armani Exchange Milano – Nutribullet Treviso Basket, ore 18 Eurosport 2 e Discovery+; Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona, ore 21 su Eurosport 2 e Discovery+.

Semifinali in programma lunedì 20 settembre. Vincente Brindisi/Sassari – Vincente Milano/Treviso, ore 18 DMAX – Eurosport 2 e Discovery+; Vincente Pesaro/Venezia – Vincente Virtus/Tortona, ore 21 DMAX – Eurosport 2 e Discovery+.

Finale, martedì 21 settembre, ore 21, trasmessa su DMAX – Eurosport 2 e Discovery+

Per agevolare i propri tifosi nell’acquisto dei tagliandi, la Bertram Derthona ha predisposto la vendita alla segreteria del PalaCamagna a partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 15 settembre, fino a venerdì 17 settembre. Sarà possibile comprare il mini abbonamento, valido per due partite, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. I tagliandi per assistere ai quarti di finale sono acquistabili anche sul sito di Vivaticket.

Per informazioni telefonare al numero 0131 868803, oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it.