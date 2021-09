Ciclismo: la Overall Tre Colli di Novi Ligure ai campionati italiani su pista

Dalmine – Ci sarà anche la Overall Tre Colli di Novi Ligure, con Stefano Alberti, ai campionati italiani su pista in programma a Dalmine tra oggi e domani. Il passista veloce, 23 anni, lombardo di Desio, arrivato in questa stagione nella squadra di Massimo Subbrero, sull’anello di Dalmine gareggerà nello scratch, eliminazione e corsa a punti, mentre domani parteciperà all’omnium. Una conferma, questa, della multidisciplinarità del team novese, che in questa stagione ha avuto corridori alla rassegna tricolore nel ciclocross e alla gara per la maglia di campione su strada.