Ciclista di 86 anni travolto e ucciso da una moto

Sale – Un anziano di 86 anni, Giorgio Padovese del posto, ha perso la vita oggi pomeriggio poco prima delle sei, vittima di un tragico incidente stradale. Stava percorrendo in bicicletta Via Matteotti quando è stato investito in pieno da un motociclista. Ancora incerta la dinamica dell’incidente per cui stanno effettuando i dovuti accertamenti i carabinieri intervenuti sul posto insieme a una squadra del 118 e all’elisoccorso della Croce Rossa. Per l’anziano non c’è stato niente da fare mentre il centauro è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Alessandria.