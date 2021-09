I “Tifosi Grigi” organizzano un pullman per la trasferta del 26 settembre a Perugia

Alessandria – Sabato prossimo l’Alessandria giocherà a Lecce, raggiungibile in aereo con voli in giornata su Brindisi, ma la passione della tifoseria alessandrina è già proiettata sulla trasferta di domenica 26 settembre a Perugia per la quale si è già messa in moto la macchina organizzativa.

Il seguente comunicato fornisce tutte le indicazioni per prendere parte alla trasferta in Umbria:

“I ‘TIFOSI GRIGI’ organizzano 1 pullman per la trasferta a Perugia di domenica 26 settembre, ricordando a tutti il rispetto della normativa COVID all’interno del mezzo di trasporto. Ritrovo alle ore 6,45 partenza alle ore 7 da piazza Perosi, costo € 45 a persona, under 12 € 25. Il termine ultimo per le adesioni sarà mercoledì 22 settembre. Per info e prenotazioni chiamare il numero 3389065045 oppure rivolgersi presso i negozi CORNER via Modena 16 e l’AMICO FRUTTAIO piazza Marconi 26, ALESSANDRIA”.