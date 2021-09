Motonautica: bene i piloti del Rainbow Team di Casale in Emilia Romagna

Casale Monferrato – Si è svolta sabato 11 e domenica 12 settembre a San Nazzaro D’Ongina, provincia di Piacenza, la seconda gara del Campionato Italiano di Formula Junior Elite. Per il Rainbow Team di Casale sono scesi in acqua Giulio Rimondotto, Federico Temporin, Clement Kalondero, Francesco Galofaro, Giovanni Merlo ed Ettore Bo. La prima gara ufficiale è stata quella del Waterfestival Viverone che si è tenuto lo scorso weekend, il 4 e 5 settembre, sul lago biellese ed è stato organizzato proprio da Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team, ed Elisa Bocca, team manager.

Buoni i piazzamenti dei piloti del Rainbow Team: al quarto posto Ettore Bo, al settimo Francesco Galofaro, all’ottavo Giovanni Merlo, al nono Giulio Rimondotto, all’undicesimo Clement Kalondero e al tredicesimo Federico Temporin.

Anche se in questa occasione il Rainbow Team non è salito sul podio comunque il quarto posto di Ettore Bo consente al pilota di mantenere la seconda posizione nella classifica generale, continuando a essere in lizza per la vittoria del Campionato.

Il pilota Francesco Galofaro, alla sua seconda gara in questa categoria, si è subito qualificato tra i primi sei, entrando direttamente in finale. Qui è riuscito a chiudere la gara al settimo posto assoluto.

“I ragazzi – dice il team principal Fabrizio Bocca – hanno dimostrato tenacia e preparazione nonostante i numerosi problemi tecnici che hanno limitato i risultati finali, ma non di certo la determinazione. Domenica sera già pensavamo alla prossima tappa a Cagliari”.

“Sono contenta della loro crescita sportiva – aggiunge la team manager Elisa Bocca –. La nostra, e la loro forza, è senza dubbio l’unione che siamo riusciti a creare tutti insieme all’interno del gruppo. Rivali in acqua ma amici fuori!”.