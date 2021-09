Pallavolo femminile: il 29 settembre amichevole di lusso al Palaferraris di Casale tra Igor Novara e Chieri

Casale Monferrato – Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della pallavolo femminile di Serie A. Il 29 settembre, alle 20:30, al Palaferraris di Casale si terrà l’amichevole tra Igor Volley Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

L’evento, organizzato dalla Junior Volley Casale, è aperto al pubblico e il biglietto di ingresso sarà di 10 euro, ridotto ad euro 5 per i minorenni. Per assistere alla partita sono obbligatori green pass e mascherina. Il PalaFerraris sarà a disposizione per una capienza ridotta a seguito del regolamento Covid.

La prevendita dei biglietti con assegnazione dei posti partirà domenica 19 alle 17,30 in Piazza Santo Stefano, a Casale, al Drop Cafè. Per maggiori informazioni potete chiamare il 338/2689360.