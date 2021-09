Supercoppa: JB Monferrato batte anche Urania Milano, sabato match decisivo contro Reale Mutua Torino

Casale Monferrato – Dopo la vittoria contro Biella, mercoledì sera la JB Monferrato ha battuto anche Urania Milano e fa un passo deciso verso la qualificazione alla Final Eight di Supercoppa.

Contro il roster lombardo i monferrini hanno vinto con merito con un Williams sugli scudi: 14 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Sabato a Torino contro la Reale Mutua si decide il passaggio del turno.

La cronaca.

Primi due quarti all’insegna dell’equilibrio e del buon ritmo. Milano in attacco si appoggia sul duo Bossi-Thomas mentre Casale risponde di squadra e manda a referto sei giocatori.

Al primo stop Milano avanti di 2 sul 20-18. Nella seconda parte di frazione esordio in canotta rossoblù per il nuovo americano Xavier Hill-Mais.

Casale mette il naso avanti in due occasioni nella seconda frazione ma non riesce a chiudere in difesa, mentre Milano trova buoni canestri da Piunti e Montano. Break di Okeke nel finale di parziale (8 punti per lui). La schiacciata di Penny Williams manda le squadre al risposo sul 38-35.

Nella terza frazione Aaron Thomas, l’americano dell’Urania, è il giocatore più talentuoso in campo e segna 11 punti in 10’. La Jbm risponde in modo più corale guidata da Williams e da un Fabio Valentini che cerca di rimettersi in partita.

Nell’ultima frazione la partita resta aperta e combattuta. La chiude a suo favore Casale, 79-72, grazie a Sarto.

Novipiù JB Monferrato – Urania Milano 79-72

(18-20, 38-35, 62-55)

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 13, Williams 14, Sarto 10, Leggio 9, Martinoni ,7 Okeke 11, L. Valentini 7, Hill-Mais, Trunic 8, Sirchia. N.e.: Lomele, Formenti. All. A. Valentini

Urania Milano: Walley 9, Piunti 9, Bossi 10, Montano 7, Paci, Pesenato 4, Thomas 29, Gravaghi 2, Abega, Cipolla 2. N.e.: Valsecchi, Cavallero. All. Villa.