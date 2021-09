Venerdì parte la nuova stagione della Virtus Pallavolo

Alessandria – Si terrà venerdì 17 settembre il primo ritrovo della Virtus Pallavolo, già pronta per la nuova stagione. Alle otto di sera società, atlete e staff si incontreranno per una Pizzata alla Pizzeria Gagliaudo Beer in Piazza Ambrosoli. Sarà l’occasione per il presidente Francesco Zallio di presentare i volti nuovi che affronteranno la stagione 2021/2022. La Virtus vanta un roster di 80 ragazze e presto presenterà il progetto della Scuola del Volley.

Anche quest’anno il campo ufficiale sarà il Palaconi. La Virtus Pallavolo sarà protagonista anche alla Festa del Cristo il 10 ottobre in Piazza Zanzi e alla StrAlessandria con le proprie atlete.