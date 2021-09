Abbonamenti Grigi: ancora posti a disposizione per arrivare a 1.000

Alessandria – Sono ancora disponibili alcune decine di abbonamenti alla stagione 2021/22 dell’Alessandria per raggiungere quota 1.000, soglia massima stabilita dalla società grigia. A sabato scorso, data della gara interna con il Brescia, il dato ufficiale riferiva di 925 abbonamenti sottoscritti e, eccezion fatta per la Tribuna Centrale e la Tribuna d’Onore, sono a disposizione tutti i settori dello stadio ‘Moccagatta’.

Le biglietterie di via Bellini, dove è anche possibile richiedere la necessaria Grey Member card, oggi saranno attive dalle 15 alle 19, mentre per coloro che sono già in possesso della Grey Member card sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti anche online, sul sito www.vivaticket.com, e nei punti vendita VivaTicket.