Bertram Derthona: il giovane Mateus Semeghini convocato all’IBSA All Star Game Next Gen

Tortona – Fine settimana intenso per la Bertram Derthona: oltre alla prima squadra impegnata contro la Virtus Bologna nei quarti di finale della Discovery+ Supercoppa 2021 presented by Unipolsai, palla a due alle 21 di sabato 18 settembre, il giovane Mateus Velloso Semeghini è stato selezionato per prendere parte all’IBSA All Star Game Next Gen. Il giocatore dell’Under 19 Eccellenza bianconera è uno dei 24 atleti, suddivisi in due squadre, selezionati tra le rappresentative dei club di Serie A per partecipare alla speciale partita che si disputerà domenica 19 settembre alle 15 nella cornice della Unipol Arena, teatro anche della Final Eight di Supercoppa.

“Sono molto contento di essere stato selezionato per questo evento, sono sicuro che sarà un’esperienza incredibile che non dimenticherò – dice Semeghini – mi fa molto piacere confrontarmi con grandi giocatori della mia stessa età, l’intenzione è mostrare tutte quelle che sono le mie qualità, certamente avere avversari forti mi stimolerà. E la sera prima potrò fare il tifo in tribuna per il Derthona, anche quella una partita che mi scatenerà emozioni”.

“Sono veramente felice di questo momento di aggregazione che sarà molto importante per i ragazzi che vi partecipano – le parole di Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab – ogni giorno per noi è fonte di sorprese e novità, il più delle volte esaltanti, e questo evento ne fa sicuramente parte. Siamo qui per imparare. A Mamo e a tutto lo staff che lo accompagnerà il più caloroso degli in bocca al lupo”.