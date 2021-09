Svelati i vincitori del Premio Acqui Storia

Acqui Terme – Il Premio Acqui Storia ha alzato il sipario sui suoi vincitori. Per la sezione scientifica sul palco del teatro Ariston di Acqui, il prossimo 16 ottobre, saliranno Vittorio Criscuolo, con “Ei fu. La morte di Napoleone”, edito Il Mulino, e Marco Rovinello, con “Fra servitù e servizio. Storia della leva in Italia dall’Unità alla Grande Guerra”, edito Viella Libreria Editrice.

Per la sezione storico-divulgativa l’edizione numero 54 del Premio è stata vinta da Alessandro Martini e Maurizio Francesconi con “La moda della vacanza. Luoghi e storie. 1860-1939”, edito Giulio Einaudi Editore, mentre per la sezione riguardante il romanzo storico la giuria ha deciso di premiare Stefano Muroni con “Rubens giocava a pallone”, edito Pendragon edizioni.

Sul palco del teatro acquese salirà anche Rosa Tiziana Bruno grazie a “Kairós. Un giorno in Magna Grecia”, edito MIMebù che ha ricevuto una menzione speciale per il romanzo storico.

Il Premio Acqui Storia è nato nel 1968 per onorare la memoria della Divisione Acqui e ricordarne l’eccidio consumatosi nel settembre del 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù. Ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della ricerca storiografica a livello nazionale e internazionale. Quest’anno sono stati 192 i volumi in concorso. I vincitori, selezionati dalle giurie, riceveranno un premio di 6.500 euro durante una serata di gala che sarà condotta dal giornalista e divulgatore televisivo Roberto Giacobbo. Nel corso della serata saranno consegnati i Premi speciali come quello di “Testimone del Tempo”, “La Storia in TV” e alla carriera. L’assegnazione del premio Testimone del Tempo 2021, che rappresenta uno dei momenti più prestigiosi della manifestazione, vedrà protagoniste due figure di grande rilievo nel panorama culturale contemporaneo: la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck e Richard Ovenden, bibliotecario della Bodleian Library dell’Università di Oxford, una delle più importanti collezioni al mondo. Sul palco dell’Ariston, per ricevere il premio “La Storia in TV”, salirà anche Cristoforo Gorno, autore di importanti programmi di divulgazione scientifica sulle reti Mediaset e Rai. Attualmente è autore capoprogetto di Kilimangiaro su Raitre e consulente di Passato e Presente su Raitre e Raistoria.

Il Premio speciale alla Carriera sarà conferito alla narratrice, saggista, autrice di critica “storico-culturale” Marina Warner per quanto riguarda l’edizione 2020, a causa dell’emergenza sanitaria non aveva potuto ricevere il Premio. La Warner è stata docente nel Dipartimento di Studi Letterari, Cinematografici e Teatrali dell’Università dell’Essex dal 2004 al 2014. Attualmente è professoressa di Inglese e Scrittura Creativa alla Birkbeck, Università di Londra. Gran parte della sua scrittura riguarda l’analisi della mitologia, del folklore e degli archetipi femminili nel corso della storia.

Infine il premio speciale alla carriera 2021 sarà conferito a Paolo Pombeni, storico e politologo, professore emerito dell’Università di Bologna, oltre che editorialista de “Il Sole 24Ore”.